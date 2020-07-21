Абоненты Киевстар собрали 4 млн. на "Детскую надежду"

21 июля 2020, 15:15

Сборы для совместной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская надежда» пересекли сумму в 4 миллиона гривен.

Все привлеченные средства идут на обеспечение детских больниц современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.



Основная цель проекта «Детская надежда» - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями, которую удается реализовывать благодаря благотворительным СМС-сообщением неравнодушных абонентов Киевстар. К инициативе уже присоединилось почти 60 000 абонентов национального мобильного оператора, 13 000 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. За полтора года существования инициативы было отправлено более 200 000 благотворительных СМС-сообщений. Средний размер пожертвования для инициативы «Детская надежда» составляет 15 гривен.



«Инициатива «Детская надежда» каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел – вместе тысячи небольших пожертвований составили уже четыре миллиона, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе и продолжают поддерживать ее, несмотря на обстоятельства, ведь болезни не идут на карантин», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.



В частности, на средства, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью СМС-сообщений, было закуплено и передано оборудование и материалы для 21 отделения в 14 детских больницах по всей Украине - Института им. Н. Амосова, Национального института рака, НДСБ «ОХМАТДЕТ», Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Института нейрохирургии им. Ромоданова и Института Сердца в Киеве; Одесской областной детской больницы и городской детской клинической больницы №3 в Одессе; Днепропетровской областной детской больницы, Городской детской клинической больницы №6 и Областного клинического центра детской кардиологии и кардиохирургии в Днепре; Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ» и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове. Ежегодно вместе эти больницы помогают преодолевать болезни более 20 тысячам маленьких пациентов. Также в ближайшее время будет закуплено оборудование для еще 3 больниц.



Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает в добром деле. Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке kyivstar.ua/charity-ubb.



Проект осуществляется в партнерстве с МБФ Украинская Биржа Благотворительности (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют через СМС, не облагаются налогами. 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы больницам. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.



«Абоненты Киевстар, благодаря нашему совместному проекту «Детская надежда», стали не просто благотворителями, а именно теми людьми, которые системно помогают осовременивать украинские медицинские учреждения и спасать как можно больше детских жизней. 4 000 000 гривен - это десятки единиц важнейшего оборудования, без которого врачам не справиться со сложными болезнями детей. Это 21 отделение в 14 больницах, которые получили уже помощь. Спасибо за то, что вы ежедневно становитесь чьей надеждой на жизнь и помогаете тяжелобольным детям вовремя получить медицинскую помощь.», - отмечает Ирина Гуцал, директор Украинской Биржи Благотворительности.



Напомним, что в течение карантина Киевстар поддерживает медицинских работников со всей Украины. За это время мобильный оператор насчитал бонусы в эквиваленте 150 грн 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины. 58 000 из них получили бонус дважды (учитывалась дата подачи заявки и продление срока действия карантина). В июне всем 68 тысячам медиков, которые ранее получили бонусы, Киевстар предоставил доступ к безлимитному интернету на 90 дней - без дополнительных оплат.