Абоненты Киевстар собрали 7 млн. гривен для детских больниц

30 марта 2021, 9:15

Сборы для «Детской надежды», совместной инициативы Киевстар и МБФ «Украинская Биржа Благотворительности», пересекли сумму в 7 миллионов гривен.

Все привлеченные средства идут на обеспечение детских больниц современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.

«Детская надежда» была основана Киевстар и МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» в декабре 2018 года. Основная цель проекта - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями. За время существования инициативы детской надеждой стали почти 147 000 абонентов Киевстар, 16 000 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Для проекта «Детская надежда» было отправлено 366 000 благотворительных SMS, а средний размер пожертвования через SMS составляет 15 гривен.

Мобильный оператор отмечает, что согласно статистике полученных SMS-сообщений, чаще всего поддерживают «Детскую надежду» абоненты львовского региона. На втором месте по количеству полученных благотворительных SMS - киевский регион, где чаще всего выбирают направление помощи онкобольным детям. Также, статистика показывает, что в рамках проекта абоненты выбирают чаще онко направление для помощи. На данный момент для поддержки онкобольных детей отправлено 210 000 SMS, а для направления «Помощь детям с болезнями сердца» отправлено 156 000 SMS-сообщений.

«Инициатива «Детская надежда» каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел - вместе тысячи небольших пожертвований составили уже более 7 миллионов гривен, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые стали настоящей детской надеждой», – отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Благодаря всем привлеченным средствам, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, были закуплены и переданы оборудование и материалы для 30 отделений в 15 больницах по всей Украине. Ежегодно эти медицинские учреждения помогают преодолевать болезни около 50 тысячам маленьких пациентов. В ближайшее время новое оборудование получат Одесская областная детская больница, Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии и Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

«7 000 000 гривен - это значительный и важнейший вклад абонентов Киевстар в развитие украинской медицины. Мы вдохновлены тем, что вместе с оператором мобильной связи создали удобный, быстрый и качественный механизм помощи медицинским учреждениям в разных уголках нашей страны. Больницы получили помощь, которая позволяет медикам спасать жизни детей, полагаясь не только на свой опыт и удачу, но и на современное медицинское оборудование. Продолжим быть детской надеждой вместе!» – отмечает Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».



Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на портале dobro.ua.