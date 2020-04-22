Абоненты Киевстар собрали 3 миллиона гривен для помощи детским больницам

22 апреля 2020, 10:45

Сборы для совместной социальной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская Надежда» пересекли сумму в 3 миллиона гривен.

Все средства, привлеченные благодаря SMS-пожертвованиям абонентов, идут на обеспечение детских онкологических и кардиологических диспансеров современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.

К инициативе уже присоединилось более 50 тысяч абонентов Киевстар, 12 тысяч из которых настроили регулярные взносы и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. За полтора года существования проекта было отправлено более 150 тысяч благотворительных СМС-сообщений. Средний размер пожертвования для инициативы «Детская надежда» составляет всего 15 гривен.

«Инициатива «Детская надежда» каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел – вместе тысячи небольших пожертвований составили уже два миллиона, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе и продолжают поддерживать ее, не смотря на обстоятельства, ведь болезни не идут на карантин», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В частности, на средства, которые перечислили абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено оборудование и материалы для 19 отделений в детских больницах по всей Украине – Института им. Н. Амосова, Национального института рака, НДСБ «ОХМАТДЕТ», Центра детской кардиологии и кардиохирургии и Института нейрохирургии им. Ромоданова в Киеве; Одесской областной детской больницы и городской детской клинической больницы №3 в Одессе; Днепропетровской областной детской больницы, Городской детской клинической больницы №6 и Областного клинического центра детской кардиологии и кардиохирургии в Днепре; Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ» и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове. Ежегодно вместе эти больницы помогают преодолевать болезни более 15 тысячам маленьких пациентов. Также уже закуплено оборудование для еще 5 больниц - в ближайшее время он будет передан для лечения маленьких пациентов.

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют при помощи SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

«Весь мир переживает дефицит качественных медицинских аппаратов и расходных материалов и не прекращает бороться с пандемией коронавируса. И Украина не исключение. Но другие болезни не стали на паузу и не пошли на карантин. Кроме COVID-19, нам не следует забывать, что каждый день украинские медики спасают детишек от онкологии и различных кардиологических болезней. Украинским малышам все еще нужна помощь, и мы благодарны, что абоненты Киевстар оказались именно теми, кто не бросает в беде, а продолжает поддерживать и помогать. 3 миллиона гривен в рамках проекта Детская Надежда – это еще один шаг к счастливому детству без болезней, которое мы можем дать нашим детям», - комментирует Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности».

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвования могут быть разовыми, от 1 до 3000 гривен, или регулярными – 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу.

Напомним, компания Киевстар выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине. На эти средства будет закуплено 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента от немецкого производителя Drager, а также расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года. Остальная благотворительная помощь будет направлена на средства личной защиты для украинских медиков. Также Киевстар потратил еще более 30 миллионов гривен на реализацию инициатив, направленных на поддержку общества и страны. Бонусы медицинским работникам, бесплатные консультации в приложении «Doctor online», нетарифицированный доступ к горячим линиям и официальным ресурсам по COVID-19, а также многое другое.