Абоненты Киевстар перечислили с помощью SMS более миллиона гривен

2 августа 2019, 11:45

Благодаря пожертвованиям абонентов за восемь месяцев существования общей социальной инициативы Киевстар и Международного благотворительного фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская Надежда» удалось собрать более миллиона гривен на обеспечение детских онкологических и кардиологических диспансеров современным оборудованием, медицинскими затратными материалами и инструментами.

В частности, на средства, которые перечислили абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было куплено оборудование и материалы для Института им. М. Амосова и Национального института рака в городе Киев, Одесской и Днепропетровской областных детских больниц. Также уже заказаны материалы для Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ» и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, сейчас ожидается их доставка в Украину. Ежегодно вместе эти больницы помогают преодолевать болезни более трем с половиной тысячам маленьких пациентов.

«Современные технологии и телекоммуникации не только меняют мир, но и трансформируют благотворительность. Поэтому нам было очень важно дать абонентам Киевстар возможность легко и быстро делать добрые дела с помощью обычных SMS-сообщений. Факт, что менее чем за год нам удалось собрать на проект «Детская надежда» первый миллион, вдохновляет верить, что в дальнейшем проект сможет помочь еще большему количеству больных деток получить качественную медицинскую помощь и побороть болезни. Мы благодарны каждому абоненту за неравнодушие, ведь только совместными усилиями мы можем изменить мир к лучшему», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Средний размер пожертвования для инициативы «Детская надежда» составляет всего 20 гривен. Именно благодаря небольшим взносам, которые вместе составляют значительные суммы, удается приобрести жизненно необходимые материалы для сотен маленьких пациентов. Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвования могут быть разовыми, от 1 до 3000 гривен, или регулярными – 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу. Ознакомиться с подробностями и поддержать инициативу можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют при помощи SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» на предмет этичности ведения бизнеса.

Напомним, в декабре 2018 Киевстар совместно с Международным благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) основал социальную инициативу «Детская надежда». Ее цель – помощь детям с пороками сердца и онкологичними заболеваниями.