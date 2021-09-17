Абоненты Киевстар собрали 8 млн. грн. для детских больниц

17 сентября 2021, 15:35

Сборы для «Детской надежды», совместной инициативы Киевстар и МБФ «Украинская Биржа Благотворительности», пересекли сумму в 8 миллионов гривен.

Все привлеченные средства идут на обеспечение детских больниц современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.

«Детская надежда» была основана Киевстар и МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» в декабре 2018 года. Основная цель проекта - помочь малышам с проблемами сердца и онкологическими заболеваниями путем приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов в детские больницы. Благотворительную инициативу удается реализовывать благодаря SMS-сообщениям неравнодушных абонентов мобильного оператора. Детской надеждой уже стали 148 000 абонентов Киевстар, почти 18 000 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям. Всего для проекта было отправлено более 435 000 благотворительных SMS, а средний размер пожертвования составляет 15 гривен.

«За время существования «Детской надежды» наши абоненты подарили шанс на жизнь тысячам больных детей. Благодаря небольшим SMS-пожертвованиям удалось собрать более 8 миллионов гривен, а помощь уже получили 36 отделений украинских больниц. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые становятся настоящей детской надеждой!» – отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Благодаря всем привлеченным средствам, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено и передано оборудование и материалы для 15 больниц в Киеве, Одессе, Днепре и Львове. Ежегодно эти медицинские учреждения помогают преодолевать болезни около 50 тысячам маленьких пациентов.

«8 000 000 гривен - это значительный и важнейший вклад абонентов Киевстар в развитие украинской медицины. Мы вдохновлены тем, что вместе с оператором мобильной связи создали удобный, быстрый и качественный механизм помощи медицинским учреждениям в разных уголках нашей страны. Больницы получили помощь, которая позволяет медикам спасать жизни детей, полагаясь не только на свой опыт и удачу, но и на современное медицинское оборудование. Продолжим быть детской надеждой вместе и дарить малышам шанс на здоровое, счастливое детство!» – отмечает Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».

Недавно новое оборудование было передано в Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Центра получило новый аппарат для перитонеального диализа Baxter Claria с расходными материалами. А Лабораторно-диагностическое отделение больницы теперь пользуется термостатом Heratherm IGS 180 и Клиническим рефрактометром Atago. Это заведение помогает около 70% маленьких пациентов с пороками сердца со всей страны. Также, в онкогематологическое отделение Днепропетровской областной детской больницы передан размораживатель для плазмы и стволовых клеток. Этот аппарат поможет специалистам проводить трансплантации у онкобольных малышей и позволит внедрять новейшие технологии лечения онкологических заболеваний у детей на качественном уровне.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на портале dobro.ua.