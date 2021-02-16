Абоненты Киевстар собрали 3,5 млн. грн для помощи онкобольным детям

16 февраля 2021, 10:15

Сегодня отмечают Международный день онкобольного ребенка. Уже более 2 лет Киевстар совместно с МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» реализует инициативу «Детская надежда», в рамках которой абоненты мобильного оператора отправляют благотворительные средства через SMS для помощи детям с онкозаболеваниями.

За это время для направления было отправлено 198 тысяч благотворительных SMS, благодаря которым собрано почти 3,5 миллиона гривен.

«За время существования «Детской надежды» наши абоненты подарили шанс на жизнь многим больным детям. Около 6 тысяч маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями ежегодно проходят диагностику и лечение в учреждениях, которым передано оборудование в рамках проекта. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, кто поддерживает инициативу и становится настоящей детской надеждой.» - отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Также, в рамках корпоративного волонтерства Киевстар, для сотрудников компании создана специальная страница на платформе dobro.ua, чтобы объединить усилия и собрать средства для направления «Помощь детям с онкозаболеваниями». Каждый желающий может поддержать инициативу и доказать, что вместе можно делать большие добрые дела. Сбор средств продлится неделю и все собранные деньги будут распределены УББ в активные проекты «Детской надежды», которым необходима дополнительная финансовая поддержка.

На собранные в рамках проекта средства было приобретено необходимое медицинское оборудование для 15 отделений медицинских учреждений, в которых лечат онкобольных детей. Вскоре новое оборудование будет передано еще в 2 отделения. Также недавно в Национальном институте рака благодаря «Детской надежде» была открыта уникальная сенсорная комната психологической разгрузки для онкобольных детей и их родных.

«Мы вдохновлены тем, что вместе с Киевстар создали удобный, быстрый и качественный механизм помощи медицинским учреждениям в разных уголках нашей страны. Многие детские больницы получили помощь, которая позволяет медикам спасать жизни малышей полагаясь не только на свой опыт и удачу, но и на современное медицинское оборудование. Продолжим быть детской надеждой вместе!» - говорит Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».

Основная цель проекта «Детская надежда» - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями обеспечивая больницы необходимым оборудованием. МБФ УББ провели мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знают их реальные потребности. Фонд помогает больницам не только с необходимым оборудованием, но и покупает расходные материалы к имеющемуся и новому медицинскому оборудованию, и делает ремонт оборудования, вышедшего из строя.

Благодаря небольшим SMS-пожертвованиям удалось собрать более 6,5 млн гривен, а помощь уже получили 29 отделений украинских больниц. За два года существования инициативы отправлено более 330 тысяч благотворительных SMS, детской надеждой стали 122 тысячи абонентов Киевстар, 16 тысяч из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям. Средний размер пожертвования через SMS составляет 15 гривен.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта.