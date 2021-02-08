Киевстар открыл уникальную сенсорную комнату в Национальном институте рака

8 февраля 2021, 15:15

Средства для ее обустройства были собраны благодаря пожертвованиям абонентов Киевстар в рамках инициативы «Детская надежда».

В Отделении психологической помощи Национального института рака оборудована комната психологической разгрузки для онкобольных детей и их семей, которая станет местом отдыха и реабилитации. В таком интерактивном помещении специалисты смогут внедрять новейшие методики лечения и психологического сопровождения маленьких пациентов.

Проект открытия сенсорной комнаты реализован благодаря благотворительным инициативам. Средства для оборудования комнаты собраны в рамках совместного проекта Киевстар и платформы dobro.ua от МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» «Детская надежда». Ремонтные работы этажа Отделения осуществляются с помощью БФ «Краб».

«За два года существования «Детской надежды» наши абоненты подарили шанс на жизнь тысячам больных детей. Благодаря небольшим SMS-пожертвованиям удалось собрать более 6 млн гривен, а помощь уже получили 29 отделений украинских больниц. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые становятся настоящей детской надеждой.» - отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В этом году на базе Института впервые создана психологическая служба для поддержки и сопровождения онкопациентов на всех этапах лечения. Подавляющее большинство детей, с впервые выявленными злокачественными солидными новообразованиями, проходят лечение именно в Национальном институте рака, в частности в отделении детской онкологии. Это от 250 до 300 детей из всех регионов Украины ежегодно.

«Вместе с абонентами Киевстар мы приобрели десятки единиц оборудования и расходных материалов для онкоотделений, поэтому логичен следующий шаг - открытие уникальной комнаты, где маленькие пациенты могут получить психологическую помощь и поддержку, а она во время лечения не менее важна. Для многих украинцев диагноз "онкология" звучит, как настоящий приговор, но это не так! Рак можно преодолеть и жизнь после него есть. Мы с командой верим, что теперь пациенты не будут иметь никаких сомнений, что болезнь отступит.» - говорит Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».

«Детская надежда» была основана Киевстар и МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» в декабре 2018 года. Основная цель проекта - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями. За время существования инициативы отправлено более 330 000 благотворительных SMS, детской надеждой стали 122 тысячи абонентов Киевстар, 16 000 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Для онко-направления собрано почти 3,5 миллиона гривен, а средний размер пожертвования через SMS составляет 15 гривен.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта.