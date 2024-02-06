На Львівщині збільшилася кількість хворих на рак

6 февраля 2024, 10:15

Упродовж 2023-го року на Львівщині у 7 975 осіб вперше виявили онкологічні хвороби. З них у 1 530 пацієнтів діагностували рак IV стадії.

Так багато хворих на останній стадії раку за всі попередні роки ще не було.«Ми розуміємо, чому так сталося. Був ковід, зараз триває війна. Під час цих катаклізмів приходило менше пацієнтів на консультації. Це не означає, що онкохвороб стало менше. Менше зверталося і на пізніх стадіях», - зазначив в.о. гендиректора Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Олег Дуда.