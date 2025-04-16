Испанские учёные почти подобрали ключ к лечению рака поджелудочной

16 апреля 2025, 11:45

Исследователи из Hospital del Mar в Барселоне раскрыли причину высокой агрессивности рака поджелудочной железы.

В работе, опубликованной в журнале PNAS, отмечается губительная роль микроокружения опухоли (стромы). Говорит координатор исследовательской группы Пилат Наварро:



«Эта строма считается ключевым элементом в высокоагрессивной биологии рака поджелудочной, поскольку взаимодействует с опухолевыми клетками, защищая их от препаратов. Кроме того, стромальные клетки, в частности, фибробласты, вырабатывают вещества, которые вызывают диссеминацию (распространение)».

Теперь нужно разработать новую терапию для подавления белка галектина-1 внутри фибробластов. Это должно снизить агрессивность опухоли и повысить эффективность лечения.