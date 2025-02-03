3 февраля 2025, 14:15

Червоне вино рятує від раку та інсульту, – дослідження

А ще знижує ризик раку молочної залози, простати, товстої кишки. Все завдяки антиоксидантам, дубильним речовинам і проціанідінам. Також вино містить кремній, що зміцнює кістки.


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