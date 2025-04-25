Проверено на 20 тыс. человек. Всего 10 капель крови — и алгоритм определяет рак и его локализацию. Скоро проверка на рак может стать такой же рутинной, как анализ на холестерин.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Ajax BulletCam і Ajax LightSwitch отримали дві нагороди Red Dot
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Вслед за Стамбулом: на западе Турции зафиксированы два землетрясения
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Втричі більше українців обмежили доступ до азартних ігор
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Українські банки видаватимуть кредити на б/у авто
- Технологии | Сегодня, 11:15
Revolut в Україні: що сталося, чому “пауза” і які є альтернативи?
- Технологии | Сегодня, 10:45
Японія передала трактори для аграрних ліцеїв Чернігівщини
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Криптовалюту обкладуть податком
- Технологии | Сегодня, 9:45
В Британии разработали анализ крови, выявляющий 12 видов рака
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Крупнейший китайский нефтезавод возобновляет закупки российской нефти
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 15:15
Пульти для телевізорів: які бувають і як обрати
- Фотогалереи | 21 апреля, 19:00
Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra в РФ предлагаю втрое дороже, чем в Китае
- Обзоры | 20 апреля, 14:41
REAL-EL S-415: ваша особиста дискотека зі світломузикою
- Обзоры | 8 апреля, 13:11
Resto 5535 - якщо потрібно прохолодніше
- Обзоры | 5 апреля, 14:28
REAL-EL RM-480W – тиха бездротова мишка з дисплеєм
- Обзоры | 29 марта, 13:00
be quiet! Dark Rock 5 – вишукана керамічна башта для потужних збірок
- Аналитика | 18 марта, 8:30
Використання сонячної енергетики в побуті: міфи, перспективи та один крок до економії
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
Популярные новости
- Технологии | 22 апреля, 15:15
Студенти КПІ представили власні розробки в межах інтернатури Ajax Systems 5.00
- Железо | 20 апреля, 19:55
ColorWay пропонує 22,5W повербанк на 80000 мА*год за 2999 гривень 5.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Ajax BulletCam і Ajax LightSwitch отримали дві нагороди Red Dot 5.00
- Железо | 22 апреля, 22:38
Відкрито передзамовлення на EcoFlow STREAM з ШІ 5.00
- Железо | 22 апреля, 21:57
be quiet! System Power 11 отримали ATX 3.1 та PCIe 5.1 у початковому сегменті 5.00
- Гаджеты | 22 апреля, 15:45
OPPO Enco Buds3 Pro - TWS-навушники з тривалою автономністю та надійною якістю 5.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Вслед за Стамбулом: на западе Турции зафиксированы два землетрясения 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Втричі більше українців обмежили доступ до азартних ігор 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Українські банки видаватимуть кредити на б/у авто 0.00