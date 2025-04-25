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25 апреля 2025, 9:45

В Британии разработали анализ крови, выявляющий 12 видов рака

Проверено на 20 тыс. человек. Всего 10 капель крови — и алгоритм определяет рак и его локализацию. Скоро проверка на рак может стать такой же рутинной, как анализ на холестерин.


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