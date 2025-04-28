ШІ зможе вилікувати всі хвороби

28 апреля 2025, 12:45

Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс зробив сміливий прогноз, що Штучний Інтелект може потенційно вилікувати всі хвороби протягом наступного десятиліття, стверджуючи, що технології ШІ значно скорочують час розробки ліків з років до місяців або навіть тижнів.

Деміс Хассабіс сказав у сюжеті CBS «60 Minutes», що за допомогою ШІ «ми зможемо, можливо, вилікувати всі хвороби десь за десятиліття», адже час створення ліків може скоротитися з 10 років до «місяців чи навіть тижнів».Його оптимізм спирається на успіхи AlphaFold — моделі, що розшифрувала понад 200 млн білкових структур, відкривши нові можливості для фармацевтів.