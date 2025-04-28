ГлавнаяНовости
28 апреля 2025, 12:45

ШІ зможе вилікувати всі хвороби

Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс зробив сміливий прогноз, що Штучний Інтелект може потенційно вилікувати всі хвороби протягом наступного десятиліття, стверджуючи, що технології ШІ значно скорочують час розробки ліків з років до місяців або навіть тижнів.

Деміс Хассабіс сказав у сюжеті CBS «60 Minutes», що за допомогою ШІ «ми зможемо, можливо, вилікувати всі хвороби десь за десятиліття», адже час створення ліків може скоротитися з 10 років до «місяців чи навіть тижнів».

Його оптимізм спирається на успіхи AlphaFold — моделі, що розшифрувала понад 200 млн білкових структур, відкривши нові можливості для фармацевтів.
Оцените новость:
  • 0 оценок