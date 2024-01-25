Україна готується до пандемії хвороби Х, – Ляшко

25 января 2024, 8:45

За словами міністра охорони здоров'я, до неї майже все готово. Нагадаю, що «Хвороба Х» – це гіпотетичне захворювання, яке може призвести до пандемії в майбутньому.



У ВООЗ прогнозують, що від нового вірусу може померти набагато більше людей, аніж від ковіду.