В Африці оголосили надзвичайну ситуацію через спалах віспи

14 августа 2024, 16:45

Спалах почався у Демократичній Республіці Конго, де з початку року зафіксували понад 13 700 випадків захворювання і 450 смертей. Згодом хвороба поширилась ще на 17 країн континенту.



В Африканському центрі з контролю та профілактики захворювань кажуть, що континент потребує понад 10 мільйонів доз вакцини, але в наявності є лише близько 200 тисяч.