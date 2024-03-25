Пацієнтом став 62-річний чоловік, у якого медики діагностували термінальну стадію захворювання нирок. У 2018 році він вже пережив трансплантацію нирки від людини-донора, однак орган відмовив.
Операція була успішною і тривала чотири години. Чоловік одужує, скоро його випишуть з лікарні.
25 марта 2024, 10:45
У США лікарі вперше пересадили живій людині нирку свині
Пацієнтом став 62-річний чоловік, у якого медики діагностували термінальну стадію захворювання нирок. У 2018 році він вже пережив трансплантацію нирки від людини-донора, однак орган відмовив.
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