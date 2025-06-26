Вчені виявили у кажанів 20 нових вірусів для науки

26 июня 2025, 10:15

Вчені з Yunnan Institute of Endemic Disease Control та Dali University проаналізували нирки 142 кажанів з 10 видів.

Було виявлено 22 віруси, з яких 20 — нові для науки, а також бактерію (Flavobacterium yunnanensis) та протозой (Klossiella yunnanensis).

Найбільш тривожні — два нових henipavirus, названі Yunnan bat henipavirus 1 і 2, що генетично пов'язані з відомими смертельно-небезпечними вірусами Hendra та Nipah.

Ці віруси виявлені в нирках, що означає можливість поширення через сечу — оскільки кажани мешкали у фруктових садах, існує ймовірність зараження через контакти з контамінованими фруктами або водою.

Інфекції Hendra та Nipah раніше спричиняли важкі захворювання (зокрема менінгоенцефаліт, респіраторні патології) з рівнем смертності до 75 % у людей.

Віруси, що переносяться кажанами, були замішані в декількох великих спалахах зоонозних захворювань, включно з Еболою, Марбургом, SARS, MERS і COVID-19.

Ці патогени можуть передаватися людям безпосередньо або через проміжних господарів, часто через вживання зараженої їжі або води.

Хоча доказів спалаху немає, не можна виключати можливість зоонозного поширення.