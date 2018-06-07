Датские Hi-Fi колонки DALI Opticon 1 по цене DALI Zensor 3

У вас появилась уникальная возможность приобрести датские Hi-Fi колонки из высшей линейки DALI Opticon 1 black по очень выгодной цене:
Старая цена: 17 415 грн
Новая цена: 10 775 грн
Ваша экономия: 6 640 грн
Небольшая, но идеально сложенная, 2-полосная полочная АС DALI Opticon 1 имеет компактный, но удивительно емкий корпус, объемом почти в пять литров. Этого вполне достаточно, чтобы улучшить воспроизведение басов и получить прекрасно тонально сбалансированную мощь от этой обманчиво миниатюрной модели. DALI Opticon 1 обеспечивает идеальный баланс четких, детализированных средних частот и впечатляющего крепкого баса, которые противоречат его небольшим размерам. Подробнее о DALI Opticon 1.
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