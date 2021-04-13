Беспроводные Hi-Fi колонки – ключевые критерии выбора

13 апреля 2021, 15:45

Казалось бы, подобрать беспроводные колонки, которые бы обеспечили звучание класса Hi-Fi – задача не простая.

Однако, довольно реальна. Если вы на данный момент озадачились этим вопросом, ниже мы приводим несколько ключевых критериев, на которые стоит обратить внимания, выбирая столь высококачественные решения.

1. Прежде всего, такие системы должны обеспечивать качество беспроводного сигнала без слышимых потерь. Классического 16-битного звука для этих целей недостаточно. Современные беспроводные системы способны передавать «по воздуху» даже 30-битный сигнал.

2. Каждый динамик беспроводных колонок должен иметь свой усилитель, который будет точно настроен именно на него. Да, ранее такое разделение применялось исключительно в очень дорогих системах, однако уже сегодня оно присутствует и в доступных. На практике это позволило избавиться еще и от такой сложной детали, как пассивный кроссовер, применение которого, к тому же не всегда оправдано, ведь он распределяя звук между динамиками, неизбежно становился источником неприятных фазовых искажений. В современной акустике звук для разных частот разделяется цифровым образом, после чего усиливается, позволяя сохранить прозрачность и широкий динамический диапазон на выходе. Не стоит забывать, что в цифровом сигнале, к тому же, в принципе отсутствуют потери и искажения, связанные с наводками, шумами, некачественным кабелем или плохими контактами. Слышимых потерь нет, независимо от того, передается «цифра» по проводу или по радиоканалу, как это происходит в беспроводной технологии.

3. Запас выходной мощности встроенных усилителей – чем она больше, тем лучше, поскольку результатом здесь будет быстрое, мощное и точное воспроизведение всего звукового диапазона, включая самый низкий бас, на котором, как мы знаем, часто проявляются недостатки многих аудиосистем.

4. Подобранные динамики парами. Левая колонка и правая. Каждый динамик для своей полосы воспроизведения. В итоге, получаем слитное звучание.

5. Наличие фирменных технологий, которые дают ту изюминку в звуке, которую так ценит настоящий меломан.

Все эти и другие достижения в области точного воспроизведения (Hi-Fi) музыки беспроводным путем достойно реализованы в недавно представленных акустических системах датской компании DALI. Это серия Oberon С (полочная Oberon 1C, настенные колонки Oberon On-Wall C и напольная система - Oberon 7 C). Все три новинки работают по беспроводной связи с новым потоковым предусилителем DALI Sound Hub Compact. Он использует 30-битный беспроводной протокол с минимальной задержкой, а потоковую музыку с мобильных гаджетов комплект Oberon С готов получать по Bluetooth с поддержкой aptX HD.