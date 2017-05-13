Беспроводные колонки Sony серии EXTRA BASS

13 мая 2017, 10:41

Беспроводные колонки Sony линейки EXTRA BASS помогут вам погрузиться в волнующие ритмы клубной музыки, заставляя сердце биться чаще.

Представляем вашему вниманию четыре новые серии ярких портативных беспроводных колонок: SRS-XB10 (5 цветов), SRS-XB20 (3 цвета), SRS-XB30 (5 цветов), SRS-XB40 (3 цвета). Все модели оснащены технологией EXTRA BASS и системой подсветки для создания атмосферы вечеринки.



Яркие беспроводные колонки Sony создадут вечеринку по вашим правилам, где захотите и когда захотите! Не бойтесь промокнуть с ними под дождём или затусить около бассейна. Новинки легко взять с собой и даже закрепить на руле велосипеда.



Устраивайте вечеринки где угодно — с нашими новыми беспроводными колонками. Благодаря мощной батарее, обеспечивающей до 24 часов автономной работы, вас ничто не сможет остановить. Новая стильная цветомузыка, DJ-эффекты и водонепроницаемый корпус сделают незабываемой любую ночь, особенно у бассейна или на пляже. Если этого мало, технология Party Chain позволит погрузиться в музыку с головой, подключив до 10 беспроводных колонок. А чтобы получить объемный стереозвук, просто свяжите две беспроводные колонки одинаковой модели между собой с помощью функции Speaker Add.



Инженеры Sony встроили в эти компактные беспроводные колонки стильную подсветку и разработали множество режимов цветомузыки, которые позволят вам создать у себя дома атмосферу настоящего ночного клуба. Модель SRS-XB40 оснащена светодиодной подсветкой по периметру, функцией стробоскопа и подсветкой динамика. В подсветке по периметру используется множество цветов — от чисто белого до сочетания всех цветов радуги. Модель SRS-XB30 оснащена аналогичной подсветкой по периметру и функцией стробоскопа, а XB20 имеет одноцветную линейную подсветку, которая сочетается с цветом подсветки динамика.



Приложение Music Center от Sony помогает наслаждаться музыкой именно так, как вам хочется — дистанционно управляя воспроизведением, цветомузыкой, режимами звука и дополнительными колонками. В 2017 году специально для модели SRS-XB40 компания Sony выпустит приложение Fiestable, которое позволит управлять воспроизведением, DJ-эффектами и цветомузыкой, даже не прикасаясь к экрану смартфона — с помощью специальных жестов рукой.



Новые модели предусматривают два варианта расположения — горизонтально и вертикально, что позволяет разместить их практически в любом месте. Благодаря поддержке Bluetooth и NFC музыку с мобильных устройств можно передавать на новые колонки практически одним касанием.



Наслаждайтесь любимыми композициями круглые сутки с топовой и самой мощной (64 Вт) моделью в новой линейке беспроводных колонок Sony — SRS-XB40.



Модель SRS-XB30 оснащена батареей такой же емкости, но имеет меньший размер корпуса — берите ее с собой повсюду, чтобы устраивать больше веселых праздников. Кроме того, обе модели оснащены полезной функцией голосового предупреждения о низком уровне заряда батареи.



Модель SRS-XB20 немного меньше по размеру, чем SRS-XB40 и SRS-XB30, но ничуть не уступает по качеству. Все модели имеют водонепроницаемый корпус, соответствующий стандарту IPX5, а, значит, их можно использовать даже под дождем или у бассейна.



Маленькая, но мощная модель SRS-XB10 способна изменить ваше представление о портативных колонках. Ее небольшой цилиндрический корпус имеет силиконовый ремень, который выполняет функцию демпфера и помогает фокусировать звуковые волны. Разместите колонку вертикально, чтобы насладиться музыкой вместе с друзьями. В горизонтальном положении звуковые волны будут лучше сфокусированы на слушателях.





Благодаря силиконовому ремню XB10 можно легко подвесить где угодно и сполна насладиться качеством звука EXTRA BASS. Закрепите колонку на велосипеде во время прогулки, в палатке на отдыхе или прямо на своем рюкзаке, когда путешествуете в горах.

Беспроводные колонки Sony серии EXTRA BASS поступят в продажу в Украине в июне 2017 года по ориентировочной цене от 1999 грн.