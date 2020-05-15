Представлена новая линейка беспроводных колонок Sony EXTRA BASS

15 мая 2020, 11:15

Компания Sony обновила линейку беспроводных колонок с поддержкой технологии EXTRA BASSTM, представив модели SRS-XB43, SRS-XB33 и SRS-XB23.



Среди основных обновлений – недавно разработанный динамик Sony X-Balanced обеспечивает высокое звуковое давление для достижения более богатого, глубокого и приятного звучания. Нециркулярная форма устройства увеличивает площадь диафрагмы, повышающей звуковое давление для создания более насыщенных басов. Это также способствует уменьшению хода диффузора при сохранении того же звукового давления, что позволяет снизить искажения. В частности, уровень звукового давления на SRS-XB33 увеличился примерно на 30%, при этом уровень искажений снижен приблизительно на 25% по сравнению с предшествующей моделью (SRS-XB32).





В отличие от круглой диафрагмы в традиционных конструкциях, в динамике X-Balanced, который установлен на модель XB43, используется диффузор почти прямоугольной формы. Двухполосный динамик сочетает в себе большую головку для воспроизведения низких и средних частот и специальный твитер для высоких частот. Все это позволяет добиться мощного звука, с чистым и глубоким басом и исключительной четкостью и разборчивостью вокала.



Динамики X-Balanced в меньших моделях XB33 и XB23 оснащены диффузорами некруглой формы со смещенным, несимметричным дизайном. Такое решение увеличивает размер диафрагмы и создает более высокое звуковое давление, при этом сохраняя компактные размеры.



Армированный слюдой диффузор ячеистого типа (Mica Reinforced cellular, MRC) с пылезащитным колпачком способствует улучшению качества звука. А для более чистого баса при разработке новой линейки была также оптимизирована компоновка боковых пассивных излучателей.Традиционно для бренда, в новой линейке колонок есть режим объемного звучания LIVE SOUND , чтобы превратить любую вечеринку, где бы она ни проходила, в настоящую концертную площадку. Тем более, что в новом дизайне колонки оснащены многоцветной подсветкой корпуса, твитера и основного динамика, а значит можно создать атмосферу настоящего музыкального фестиваля со светомузыкой .Новые модели имеют класс защиты IP67, поэтому колонку можно брать с собой на пляж, в лес или даже в пустыню – музыка будет играть независимо от окружающих условий, потому что колонки устойчивы к влаге, пыли, ржавчине и даже к соленой морской воде.Беспроводные колонки новой линейки прошли всесторонние испытания на ударостойкость, и благодаря прочной конструкции корпуса выдерживают удары, падения, тряску и царапины, неизбежные при повседневном использовании. Теперь даже в случае неосторожного обращения, например, если колонка упадет, она все равно продолжит работать .

Для воссоздания приятной клубной атмосферы можно использовать бесплатное мобильное приложение “Fiestable” непосредственно на смартфоне. С его помощью можно настроить колонку, чтобы огни зажигались в такт музыке, изменить цвет или же выключить подсветку.



Более того, управлять колонкой можно непосредственно с танцпола с помощью бесплатного мобильного приложения “Sony | Music Centre” – нужно просто выбрать любимый плейлист, и дальше переключать треки или управлять подсветкой.



Благодаря новой функции Party Connect через BLUETOOTH можно подключить до сотни совместимых беспроводных колонок для синхронизации музыки и освещения, чтобы все могли танцевать под один и тот же ритм.



Новая линейка колонок выпускается в широкой цветовой гамме с обновленным дизайном, который станет хорошим дополнением для любого пространства. Компактная, легкая и удобная для переноски, колонка XB23 идеально помещается в карман рюкзака или в подстаканник походного кресла. Благодаря удобному ремешку ее можно повестить куда угодно. Важно, что теперь колонки можно заряжать через разъем USB-Type-C.

Благодаря тому, что время работы колонки от аккумулятора составляет до 24 часов, вечеринка может продолжаться всю ночь. Кроме того, к колонке можно подключить смартфон через разъем USB Type-A для зарядки его аккумулятора , чтобы телефон продолжал работать в течение всей вечеринки. Традиционно, подключать смартфон к колонке можно с помощью технологий Bluetooth и NFC.



Даты старта продаж и стоимость беспроводных колонок Sony SRS-XB43, XB33 и XB23 в Украине будут объявлены позже. Доступные цвета в Украине: XB23 – чёрный, синий, красный; XB33 – чёрный, красный, синий; XB43 – чёрный и синий.