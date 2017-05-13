Наушники Sony EXTRA BASS

13 мая 2017, 12:17

Новые модели наушников Sony с технологией EXTRA BASS позволят в полной мере насладиться мощными басами, не мешая окружающим.Модель MDR-XB550AP просто создана для мобильных любителей музыки. Лёгкая складная конструкция (180 г), регулируемое металлическое оголовье и удобная комфортная посадка наушников позволяют слушать музыку весь день напролёт, куда бы вы ни отправились. Стильный матовый дизайн и яркие цвета этой модели сделают ее частью вашего ежедневного имиджа. Благодаря встроенной гарнитуре для смартфонов ответить на звонок или переключить трек можно всего одним нажатием.MDR-XB510AS — модель серии EXTRA BASS для тех, кто слушает музыку во время занятий спортом или в дороге. Эти наушники-вкладыши с 12мм динамиком отлично воспроизводят танцевальную музыку, задавая правильное настроение на тренировке. Удобные ушные крепления (3 размера в комплекте) и мягкие амбушюры (4 размера) обеспечивают надежную и комфортную посадку наушников даже во время самых интенсивных тренировок. Встроенная гарнитура для смартфонов позволяет быстро ответить на звонок в режиме hands-free. Модель MDR-XB510AS защищена от воды (по стандарту IPX5/7), поэтому вы сможете продолжать тренировку даже во время дождя или промыть наушники под струей воды, если они испачкались.Новые наушники Sony серии EXTRA BASS - MDR-XB550AP (в зеленом, синем, белом, красном и черном цветах), MDR-XB510AS (в красном, синем и черном цветах) – поступят в продажу в Украине в июне, ориентировочная цена – 1499 и 1299 грн.