Xiaomi Mi Super Bass – 26-долларовые наушники с Bluetooth 5.0

16 июля 2019, 10:15

Китайская Xiaomi, как говорится, без особого шума и пыли анонсировала свои новые беспроводные наушники - Mi Super Bass Wireless Headphones.



На данный момент новинка уже доступна для приобретения. Цена - $26.

Одна из ключевых особенностей Mi Super Bass Wireless Headphones – возможность подключения к источнику аудио при помощи Bluetooth 5.0.Mi Super Bass Wireless Headphones комплектуются двумя 40-мм излучателями. Отдельно производитель упоминает о низких частотах.За автономную работу отвечает аккумулятор на 400 мАч. Одной полной зарядки, согласно официальным данным, достаточно для 20 часов работы при уровне громкости 80%. Полная подзарядка выполняется за 2 часа.Проводное подключение в этой новинке также предусмотрено.Вес наушников – 150 грамм. В продаже устройство доступно в золотистой раскраске и красной.Стоимость новинки, напомним, всего $26.