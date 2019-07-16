Xiaomi Mi Super Bass – 26-долларовые наушники с Bluetooth 5.0

Китайская Xiaomi, как говорится, без особого шума и пыли анонсировала свои новые беспроводные наушники - Mi Super Bass Wireless Headphones.
На данный момент новинка уже доступна для приобретения. Цена - $26.
Одна из ключевых особенностей Mi Super Bass Wireless Headphones – возможность подключения к источнику аудио при помощи Bluetooth 5.0.
Mi Super Bass Wireless Headphones комплектуются двумя 40-мм излучателями. Отдельно производитель упоминает о низких частотах.
За автономную работу отвечает аккумулятор на 400 мАч. Одной полной зарядки, согласно официальным данным, достаточно для 20 часов работы при уровне громкости 80%. Полная подзарядка выполняется за 2 часа.
Проводное подключение в этой новинке также предусмотрено.
Вес наушников – 150 грамм. В продаже устройство доступно в золотистой раскраске и красной.
Стоимость новинки, напомним, всего $26.