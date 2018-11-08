AirDots – 29-долларовая альтернатива Apple AirPods от Xiaomi

Китайская Xiaomi, как говорится, «без особого шума и пыли» представила свои новые беспроводные наушники - AirDots.
Эксперты называют эту новинку дешевым конкурентом популярных Apple AirPods.
Стоимость AirDots - $29.
Наушники получили силиконовые наконечники для лучшей посадки и изоляции звука.
Отдельно отмечается поддержка Bluetooth 5.0.
Среди особенности AirDots отмечается наличие голосового помощника, поддержка управления прикосновением и стильный зарядный футляр. Вес каждого наушника – 4.2 грамма. Также отмечается, что каждый наушник обладает 7,2 мм динамиком.
Автономная работа в режиме стерео – 4 часа, а в режиме моно – 5 часов. Еще 12 часов можно получить от зарядного футляра.
Новинка будет доступна исключительно в белой версии корпуса. Релиз намечен на 11 ноября.