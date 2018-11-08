AirDots – 29-долларовая альтернатива Apple AirPods от Xiaomi

8 ноября 2018, 9:45

Китайская Xiaomi, как говорится, «без особого шума и пыли» представила свои новые беспроводные наушники - AirDots.



Эксперты называют эту новинку дешевым конкурентом популярных Apple AirPods.

Стоимость AirDots - $29.



Наушники получили силиконовые наконечники для лучшей посадки и изоляции звука.



Отдельно отмечается поддержка Bluetooth 5.0.



Среди особенности AirDots отмечается наличие голосового помощника, поддержка управления прикосновением и стильный зарядный футляр. Вес каждого наушника – 4.2 грамма. Также отмечается, что каждый наушник обладает 7,2 мм динамиком.

Автономная работа в режиме стерео – 4 часа, а в режиме моно – 5 часов. Еще 12 часов можно получить от зарядного футляра.Новинка будет доступна исключительно в белой версии корпуса. Релиз намечен на 11 ноября.