Xiaomi представила доступные беспроводные наушники Redmi AirDots 3

26 февраля 2021, 11:45

Xiaomi представила ряд продуктов под брендом Redmi, среди которых флагманские смартфоны Redmi K40, ноутбуки Redmi Book Pro и обновлённые полностью беспроводные наушники Redmi AirDots 3.

Новая TWS-гарнитура является преемницей крайне популярной AirDots 2, представленной в прошлом году.

Дизайн новинки не претерпел существенных изменений по сравнению с прошлогодней моделью. Однако, кроме белой и чёрной версий, теперь можно будет приобрести наушники и в розовом цвете. Список функциональных нововведений более обширен. В основу новых наушников лёг набор микросхем QCC3040, а для подключения теперь используется Bluetooth 5.2 вместо 5.0 в AirDots 2. Благодаря этому, новые AirDots 3 обеспечивают более высокую скорость соединения и лучшую стабильность. Также устройство может похвастаться поддержкой кодека aptX.



Redmi AirDots 3 получили поддержку технологии Environment Noise Reduction, которая отсекает шумы во время телефонного разговора. Наушники обеспечивают до семи часов непрерывного воспроизведения музыки без подзарядки. Кейс для зарядки продлевает это время до 30 часов, благодаря установленной в нём батарее на 600 мА·ч.



Redmi AirDots 3 поддерживают многофункциональное сенсорное управление и голосовой помощник XiaoAI, а пользователям смартфонов на базе MIUI также будет доступно всплывающее окно, информирующее о состоянии подключения и уровне заряда батареи. Для зарядки кейса используется разъём USB-C, который обеспечивает быстрое пополнение запаса энергии. Наушники защищены от попадания влаги по стандарту IPX7.

Одним из главных преимуществ устройства, как и в предыдущих поколениях, является его стоимость, которая составит всего $30. Xiaomi заявляет, что наушники Redmi AirDots 3 начнут продаваться с 4 марта.

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