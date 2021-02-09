Мощные смартфоны Xiaomi Redmi K40 дебютируют 25 февраля

9 февраля 2021, 15:15

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал тизер-изображения, предвосхищающие скорый анонс производительных смартфонов Redmi K40.



В названное семейство, как ожидается, войдут три устройства. Это базовая версия Redmi K40, а также модификации Redmi K40S и Redmi K40 Pro.