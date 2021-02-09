Мощные смартфоны Xiaomi Redmi K40 дебютируют 25 февраля

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал тизер-изображения, предвосхищающие скорый анонс производительных смартфонов Redmi K40.
В названное семейство, как ожидается, войдут три устройства. Это базовая версия Redmi K40, а также модификации Redmi K40S и Redmi K40 Pro.
Наиболее мощный аппарат Redmi K40 Pro получит процессор Snapdragon 888. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.
Итак, сообщается, что анонс новинок состоится 25 февраля. Все устройства получат качественный дисплей, выполненный по технологии AMOLED.
Разумеется, новинки будут оборудованы многомодульной основной камерой. К примеру, аппарату Redmi K40 Pro приписывают наличие четырёхкомпонентного блока со 108-мегапиксельным сенсором.
Известно, что смартфоны получат одинарную фронтальную камеру, которая будет расположена в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана.
Объём оперативной памяти у новинок составит до 12 Гбайт. Аппараты будут поставляться с операционной системой Android 11.
(С) 3dnews.