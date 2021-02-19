Xiaomi крупным планом показала тройную камеру смартфонов Redmi K40

19 февраля 2021, 11:15

Совсем скоро, 25 февраля, Xiaomi представит мощные смартфоны семейства Redmi K40.

В преддверии анонса производитель опубликовал новое тизер-изображение, дающее представление о многомодульной тыльной камере аппаратов.



Серия, по слухам, вберёт в себя три модели: это Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro. Все они получат качественный дисплей с небольшим отверстием по центру в верхней области, предназначенным для одинарной фронтальной камеры. Причём это отверстие станет самым маленьким в своём классе.



На представленном тизере показана камера AI Triple Camera, которой будет оборудован один из аппаратов серии. Её конструкция предусматривает наличие двух крупных модулей, расположенных по вертикали. Межу ними можно видеть ещё два компонента — третий оптический блок с датчиком изображений и некий элемент неизвестного назначения. Сбоку находится светодиодная вспышка.