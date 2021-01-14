Доступный флагман Redmi K40 будет основан на чипсете MediaTek Dimensity 1200

14 января 2021, 15:15

С начала 2019 года Redmi позиционируется как отдельный бренд, а не семейство смартфонов Xiaomi.

В средине 2019 года бренд представил своё первое флагманское устройство, которое получило имя Redmi K20. В 2020 году были выпущены 4G- и 5G-версии Redmi K30, которые стали одними из первых смартфонов среднего класса с 120-Гц дисплеями. Позже был представлен настоящий флагман Redmi K30 Pro. Теперь компания готовится представить серию Redmi K40.

Несколько дней назад генеральный менеджер Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что Redmi K40 Pro будет основан на Snapdragon 888. Теперь он подтвердил, что одна из моделей серии получит новый чипсет MediaTek Dimensity. Сообщается, что речь идёт о Dimensity 1200 (MT6893), запуск которого намечен на 20 января. По слухам, этот чипсет обеспечит производительность, сопоставимую с прошлогодним флагманом Qualcomm Snapdragon 865.



Согласно утечкам, Dimensity 1200 будет изготовлен по нормам 6-нм техпроцесса. Самое производительное ядро Cortex-A78 будет работать на частоте 3 ГГц. Ещё три Cortex-A78 будут обеспечивать частоту 2,6 ГГц. Частота четырёх Cortex-A55 составит 2 ГГц. В качестве графического чипа будет использоваться Mali-G77. Чипсет получит поддержку памяти LPDDR5 и накопителей UFS 3.1.

Предполагается, что Redmi K40 сможет составить достойную конкуренцию прошлогодним флагманам при гораздо более низкой цене. Точная дата запуска устройства пока неизвестна, однако его анонс уже не за горами.

(C) 3dnews