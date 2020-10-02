Xiaomi готовит ещё один смартфон серии Redmi K30, который будет аналогом Mi 10T

2 октября 2020, 12:45

Вчера Xiaomi представила на глобальном рынке смартфоны серии Mi 10T.

Уже сегодня в Сети появилась информация, что китайский техногигант планирует выпустить новое устройство в серии Redmi K30. Предполагается, что смартфон с номером модели M2007J3SC станет аналогом Mi 10T.



Смартфон был замечен в базе данных китайского регулятора 3С. Согласно имеющимся данным, устройство сможет похвастаться возможностью работы в сотовых сетях пятого поколения и поддержкой быстрой 33-Вт зарядки. Источники сообщают, что новый смартфон получит 64-Мп основную камеру. Предполагается, что устройство призвано составить конкуренцию представленному ранее iQOO Neo 3 5G. Некоторые источники утверждают, что смартфон выйдет на рынок под названием Redmi K30T.