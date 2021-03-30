Xiaomi представляет расширение модельного ряда серии Mi 11

30 марта 2021, 13:15

Мировой технологический лидер компания Xiaomi сегодня объявила о выпуске трех смартфонов в рамках серии Mi 11: Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite (4G).

Mi 11 Lite 5G ожидается в Украине в апреле, Mi 11 Lite уже доступен в украинских магазинах электроники.

Компания также представила два новых продукта экосистемы – Mi Smart Band 6, новейшую версию популярного фитнес-браслета Xiaomi, и новый умный домашний кинотеатр Mi Smart Projector 2 Pro. Xiaomi продолжает расширять линейку смарт-устройств и предлагает новый пользовательский опыт потребителям во всем мире, делая жизнь более удобной.

● Mi 11 Ultra – революционный флагман Xiaomi, который изменит мир мобильного фото и видео.

● Mi 11i – элегантный и мощный смартфон с отличным дисплеем и поддержкой Dolby Atmos.

● Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite – чрезвычайно тонкие и легкие смартфоны, созданные, чтобы дополнить ваш стиль.

● Mi Smart Band 6 – новейшая версия мирового бестселлера среди фитнес-трекеров с большим 1,56-дюймовым дисплеем, возможностью измерения SpO2¹ и поддержкой большего количества режимов тренировок.

● Mi Smart Projector 2 Pro – новый тип домашнего кинотеатра с поддержкой FHD и HDR10, а также с коррекцией трапецеидальных искажений и различными возможностями подключения.



Mi 11 Ultra становится важной вехой в мобильном фото и видео, продолжая новаторское наследие Mi 10 Ultra. Mi 11 Ultra – это не только настоящая киностудия в кармане, но и премиум-флагман со всеми атрибутами, способными удовлетворить даже самого требовательного пользователя. Он получил лучшую в линейке Xiaomi тройную камеру, мощную мобильную платформу Qualcomm® Snapdragon ™ 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, революционную проводную и беспроводную турбозарядку на 67 Вт (заряд до 100% за 36 минут²). Все три объектива камеры поддерживают съемку 8К-видео с частотой 24 кадр/с, обеспечивая превосходное качество изображения и точное воспроизведение света и тени. Его дисплей предлагает уникальный опыт просмотра благодаря поддержке технологий Dolby Vision® и HDR10+, а также возможности отображения 1,07 млрд цветов. Mi 11 Ultra также получил на задней части корпуса уникальный 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей, с поддержкой Always-On display, с возможностью просмотра уведомлений, превью селфи и др.



На глобальном рынке Mi 11 Ultra будет доступным по рекомендованной розничной цене EUR1199 за версию 12 ГБ + 256 ГБ.

Mi 11i предлагает чрезвычайную производительность флагманского уровня благодаря мощной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Его усовершенствованный 5-нм техпроцесс обеспечивает более высокую производительность при меньших затратах энергии. Устройство получило обновленный тонкий и компактный корпус. Mi 11i, в отличие от Mi 11 и Mi 11 Ultra, имеет плоский экран. Благодаря премиальному стеклянному корпусу толщиной 7,8 мм и обновленному боковому сканеру отпечатков пальцев пользователям станет удобнее держать смартфон в руке. Его 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay может похвастаться одним из самых маленьких вырезов фронтальной камеры – диаметром 2,76 мм. Поддержка HDR10+, частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации 360 Гц, а также стереодинамики и поддержка Dolby Atmos® обеспечивают непревзойденный аудио- и визуальный опыт. Большой аккумулятор на 4520 мА•ч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт поддерживают работу устройства в течение дня, чтобы вы могли забыть о переживаниях относительно низкого заряда аккумулятора.



На глобальном рынке Mi 11i будет доступным по рекомендованной розничной цене EUR649 за версию 8 ГБ + 128 ГБ и EUR699 за версию 8 ГБ + 256 ГБ. О доступности модели в Украине будет сообщено дополнительно. Оригинальный релиз на английском языке читайте по ссылке.



Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite созданы специально для молодых трендсеттеров. Они получили чрезвычайно тонкий и легкий корпус весом не более 159 г и толщиной всего 6,81 мм, благодаря чему значительно удобнее лежат в руке. Оба телефона предлагают тройную камеру с основным объективом на 64 Мп, а благодаря возможностям AI Cinema в одно касание камера обеспечивает удобный опыт использования, позволяя делать фотографии и видео профессионального уровня с минимальными усилиями. Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite созданы с настоящим мастерством, они представлены в разных цветовых решениях. Кроме того, Mi 11 Lite 5G дебютирует с недавно анонсированной высокопроизводительной мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 780G³.

На глобальном рынке цены на Mi 11 Lite 5G стартуют от EUR369. Модель представлена в двух версиях – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Цены на Mi 11 Lite стартуют от EUR299, модель предлагается в двух версиях 6 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Оригинальный релиз на английском языке читайте по ссылке.



На украинском рынке цена на смартфоны будет составлять:

● Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) – 12499 грн;

● Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) – 12999 грн;

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8499 грн;

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9499 грн.



Mi 11 Lite уже поступил в продажу в Украине. С 29 по 31 марта 2021 года на allo.ua и у всех официальных партнеров Xiaomi в Украине на него будет действовать специальная цена:

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 6999 грн;

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 7999 грн.

Mi 11 Lite 5G ожидается в Украине в апреле.



Новый Mi Smart Band 6 является новейшей версией самой популярной линейки носимых устройств Xiaomi. Он получил потрясающий 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, предлагающий кристально чистую картинку с плотностью пикселей 326 ppi и экран, почти на 50% больше, чем у его предшественника⁴. Устройство имеет вдвое больше фитнес-режимов и охватывает в общей сложности 30 видов различных тренировок, предлагая автоматическое определение для 6 наиболее популярных их видов. Трекер также получил ряд функций для контроля за здоровьем, в том числе, измерение SpO2, мониторинг сердцебиения, расширенные функции отслеживания сна и др.



Mi Smart Band 6 будет доступным на глобальном рынке по рекомендованной розничной цене EUR44.99. О доступности и ценах устройства в Украине будет сообщено дополнительно.

Mi Smart Projector 2 Pro приносит киноприключения в каждый дом. Он предлагает превосходное качество изображения 1920×1080 FHD, высокую яркость до 1300 ANSI люмен и поддержку HDR10 для улучшенного контраста цветов. Он также имеет встроенные 10-ваттные динамики с поддержкой DTS-HD и Dolby Audio для потрясающего качества звука. Устройство поддерживает коррекцию трапецеидальных искажений, забирая на себя работу по настройке экрана. Проектор работает на базе ОС Android TV. Mi Smart Projector 2 Pro также поддерживает работу Chromecast и Google Assistant. Возможность голосового управления сделает устройство новым хабом для управления развлечениями в домах пользователей.

Mi Smart Projector 2 Pro будет доступным на глобальном рынке по рекомендованной розничной цене EUR999. Специальная цена для первых покупателей будет начинаться от EUR899. О доступности и ценах устройства в Украине будет сообщено дополнительно.