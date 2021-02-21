Xiaomi Mi 11 Ultra: опубликованы первые изображения и характеристики

21 февраля 2021, 17:30

В сети появились первые изображения еще не анонсированного смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, который станет топовым флагманом китайского гиганта Xiaomi.У пользователей, которые задумываются, какой смартфон купить в 2021 году, вскоре появится интересная альтернатива существующим флагманам. Xiaomi Mi 11 Ultra предложит топовые характеристики и аппаратную платформу от текущего флагмана Xiaomi Mi 11, но более интересное решение по части камеры.

На YouTube-канале Tech Buff появился довольно подробный видеообзор Xiaomi Mi 11 Ultra, который был оперативно удален автором. Однако видео успели скачать и распространить другие медиа. В результате в сети оказалась практически вся ключевая информация о топовом смартфоне Xiaomi, который еще не был официально представлен.Главная особенность Xiaomi Mi 11 Ultra – огромный модуль камеры с отдельным OLED-экраном. Последний можно использовать как зеркало для съемки себя на основную камеру смартфона.

Сообщается, что основная камера базируется на 50-Мп сенсоре. Разрешение двух дополнительных модулей – 48 Мп. Это ультраширокий модуль и телефото. Вместе с тем, от фронтальной камеры тоже не отказались – она располагается в традиционном небольшом вырезе в верхней части дисплея и предлагает разрешение в 20 Мп.Также Xiaomi Mi 11 Ultra получит изогнутый по краям OLED-дисплей диагональю 6,8 дюйма с разрешением WQHD+ и частотой обновления до 120 Гц. Аппаратная часть нового смартфона во многом совпадает с базовым флагманом Xiaomi Mi 11. В частности, аппарат будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G. При этом, производитель применяет стереодинамики от Harman-Kardon. А за автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Ватт.Более подробная информация о новинке и рекомендованные цены станут известны после официальной премьеры.