Xiaomi Mi 10 Ultra потерял звание самого быстрого Android-смартфона

13 октября 2020, 12:45

Возглавлявшая рейтинг самых производительных Android-смартфонов августа по версии AnTuTu модель Xiaomi Mi 10 Ultra уступила это звание в сентябре, опустившись сразу на третье место в списке.

Новым королём производительности признан iQOO 5 Pro от компании Vivo, а вторую строчку рейтинга заняла его более доступная версия iQOO 5.

Совсем неудивительно, что по результатам августа Xiaomi Mi 10 Ultra в конфигурации с процессором Snapdragon 865 и 16 Гбайт оперативной памяти оказался самым быстрым Android-смартфоном на рынке. Средний результат устройства составил 648 624 балла. Однако слава Mi 10 Ultra оказалась недолгой.Смартфоны серии iQOO 5 от компании Vivo, являющейся одним из подразделений BBK Electronics (ей также принадлежат OnePlus, Realme и другие производители), в качестве основы тоже используют процессор Snapdragon 865. При этом объём оперативной памяти у iQOO 5 и iQOO 5 Pro составляет 12 Гбайт против 16 Гбайт у Xiaomi Mi 10 Ultra. Судя по всему, Vivo гораздо лучше оптимизировала работу чипсета Snapdragon 865, поскольку его частота во всех случаях одинаковая. Усреднённый результат для модели iQOO 5 Pro составляет 663 752 балла, а для обычной версии iQOO 5 — 662 165 очков.



Не менее интересным фактом является то, что лидеры списка на базе Snapdragon 865 обошли модели, построенные на более свежем и теоретически более производительном чипсете Snapdragon 865 Plus. Речь идёт о таких моделях, как ASUS Zenfone 7 Pro и ROG Phone 3, которые заняли в рейтинге AnTuTu лишь пятое и шестое место. Опять же, скорее всего, это объясняется недостаточной оптимизацией чипсета производителем устройства.



Следует также добавить, что все представленные в сентябрьском рейтинге самых быстрых Android-смартфонов устройства построены на базе процессоров Snapdragon 865 и 865 Plus. Похоже, что данная картина сохранится как минимум до конца года. В декабре следует ожидать анонс нового чипсета Snapdragon 875, но компания Samsung готовит для него ответ в виде чипсета Exynos 2100.

(С) 3dnews