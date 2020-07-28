Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus показался в AnTuTu

28 июля 2020, 11:15

В популярном бенчмарке AnTuTu, по сообщениям сетевых источников, «засветился» мощный смартфон Xiaomi с кодовым обозначением M2007J1SC.

На коммерческий рынок этот аппарат, как ожидается, выйдет под именем Mi 10 Pro Plus.

Устройство, по слухам, получит флагманский процессор Snapdragon 865 Plus. Это изделие объединяет одно ядро Kryo 585 Prime с тактовой частотой до 3,1 ГГц, три ядра Kryo 585 Gold с частотой 2,42 ГГц, а также четыре ядра Kryo 585 Silver с частотой 1,8 ГГц. Имеется высокопроизводительный графический ускоритель Adreno 650.



В тесте AnTuTu смартфон показал выдающиеся результаты: 182 883 балла для CPU-блока и 292 704 балла для графического GPU-узла. Результат тестирования подсистемы памяти — 115 687 баллов.