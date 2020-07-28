Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus показался в AnTuTu

В популярном бенчмарке AnTuTu, по сообщениям сетевых источников, «засветился» мощный смартфон Xiaomi с кодовым обозначением M2007J1SC.
На коммерческий рынок этот аппарат, как ожидается, выйдет под именем Mi 10 Pro Plus.
Устройство, по слухам, получит флагманский процессор Snapdragon 865 Plus. Это изделие объединяет одно ядро Kryo 585 Prime с тактовой частотой до 3,1 ГГц, три ядра Kryo 585 Gold с частотой 2,42 ГГц, а также четыре ядра Kryo 585 Silver с частотой 1,8 ГГц. Имеется высокопроизводительный графический ускоритель Adreno 650.
В тесте AnTuTu смартфон показал выдающиеся результаты: 182 883 балла для CPU-блока и 292 704 балла для графического GPU-узла. Результат тестирования подсистемы памяти — 115 687 баллов.
Модели Xiaomi Mi 10 Pro Plus приписывают наличие 6,67-дюймового дисплея AMOLED формата Full HD+. Фронтальная камера якобы расположится в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана. Частота обновления панели составит 120 Гц.
Предположительно, в оснащение аппарата войдёт тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором, блоком с ультраширокоугольной оптикой и перископным модулем с оптическим зумом.
Официальная презентация смартфона ожидается в августе. Новинка сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).
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