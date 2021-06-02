Mi 11 Ultra - в Украине за 34999 грн в первую неделю продаж

2 июня 2021, 10:15

В апреле компания Xiaomi анонсировала в Украине флагманский смартфон премиум-класса Mi 11 Ultra.

С Mi 11 Ultra компания сделала большой шаг вперед в технологии камер с мировым дебютом сенсора Samsung GN2. Mi 11 Ultra появится в открытой продаже 1 июня 2021 года. При поддержке официального дистрибьютора АЛЛО с 1 по 6 июня 2021 года смартфон будет доступен по специальной цене 34 999 грн. Акция будет действовать для клиентов всех магазинов-партнеров Xiaomi. Рекомендованная розничная цена составит 38999 грн. Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home, в розничной сети АЛЛО и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Mi 11 Ultra – это премиум-флагман со всеми атрибутами, которые удовлетворят даже самого требовательного пользователя. Он получил лучшую в линейке Xiaomi тройную камеру, мощную мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, революционную проводную и беспроводную турбозарядки на 67 Вт (зарядка до 100% за 36 мин). Все три объектива камеры поддерживают съемку 8К-видео с частотой 24 кадр/с, обеспечивая превосходное качество изображения и точное воспроизведение света и тени. Его дисплей предлагает уникальный опыт просмотра благодаря поддержке технологий Dolby Vision и HDR10+, а также возможности воспроизведения 1,07 млрд цветов. Mi 11 Ultra также получил уникальный 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей на задней части корпуса с поддержкой Always-on Display, который может использоваться для просмотра уведомлений, предпросмотра селфи и др.



Камера:

тройная камера с основным сенсором Samsung GN2 размером 1/1.12", самым большим в индустрии сенсором на момент презентации смартфона;

первое место в рейтинге DxOMark с рекордными 143 баллами;

основной модуль – 50 Мп, f/2.0, 24 мм, широкоугольный, поддержка технологии 4-в-1 Super Pixel;

система фокусировки dToF с лазерным автофокусом из 64 точек;

телефотомодуль – 48 Мп, f/4.1, 120 мм, поддержка 5х оптического и 120х цифрового зума;

сверхширокоугольный модуль – 48 Мп, f/2.2, 12 мм, 128°;

съемка 8К-видео с частотой 24 кадр/с;

1.1" AMOLED-дисплей рядом с основным блоком камер поддерживает функцию предварительного просмотра селфи.



Дисплей:

6.81" WQHD+ AMOLED-дисплей, изготовленный из материала E4;

частота обновления 120 Гц и частота сенсорной дискретизации 480 Гц;

пиковая яркость 1700 нит;

разрешение 3200×1440;

поддержка Dolby Vision и HDR10+;

защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus;

стереодинамики и ЗВУК ОТ Harman Kardon.



Батарея:

поддержка проводной и беспроводной турбозарядки 67 Вт;

батарея 5000 мА•ч заряжается до 100% за 36 минут (по результатам внутренних тестов);

собственная технология 6х суперзарядки;

новая интегральная схема беспроводной зарядки 30 В и многоуровневая технология контроля, которая ускоряет процесс зарядки на 10%;

новая технология аккумулятора с анодом из диоксида кремния, эффективность которой в 10 раз превышает традиционные технологии на графене.



Дизайн:

премиальный керамический корпус в цветах Ceramic White и Ceramic Black;

защита от пыли и влаги по стандарту IP68 ;

тесты с погружением в воду проводились в течение 30 минут на глубине до 1.5 м.



Производительность:

мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888;

память LPDDR5 + UFS 3.1;

новейшая технология охлаждения с тройным фазовым переходом;

поддержка технологии GameTurbo 4.0.