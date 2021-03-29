Xiaomi Mi 11 Lite станет первым в мире смартфоном на платформе Snapdragon 780G

29 марта 2021, 13:45

Китайская компания Xiaomi в преддверии завтрашнего анонса опубликовала тизер смартфона среднего уровня Mi 11 Lite, который, как ожидается, дебютирует вместе с флагманской моделью Mi 11 Ultra.

Сообщается, что Mi 11 Lite станет первым в мире смартфоном на новейшем процессоре Snapdragon 780G, который компания Qualcomm анонсировала всего несколько дней назад. Таким образом, Xiaomi опровергла слухи о применении чипа Snapdragon 775G.



Напомним, что процессор Snapdragon 780G — это второе 5-нанометровое изделие Qualcomm после флагманского решения Snapdragon 888. Новый чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642 и сотовый модем Snapdragon X53 5G.



По имеющейся информации, Xiaomi Mi 11 Lite получит 6,55-дюймовый дисплей формата Full HD+ (2400 × 1080 точек) с частотой обновления 90 Гц. В состав тройной тыльной камеры войдёт 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 5-мегапиксельный сенсор.



Тизер намекает на то, что аппарат будет выполнен в тонком корпусе — по слухам, толщиной всего около 6 мм. Ранее сообщалось об использовании аккумулятора ёмкостью 4250 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Как было отмечено выше, презентация новинки состоится в понедельник, 29 марта. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой MIUI 12.

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