Xiaomi представляет в Украине Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite

30 марта 2021, 11:15

Xiaomi представила новые смартфоны серии Mi 11 – Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite. Они доступны в 5G и в 4G версиях и сочетают все преимущества флагманов в тонком легком корпусе, поэтому обязательно заинтересуют пользователей, которые ищут смартфон высокого класса по доступной цене.



Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite созданы специально для молодых трендсеттеров. Они получили чрезвычайно тонкий и легкий корпус весом не более 159 г и толщиной всего 6,81 мм, благодаря чему значительно удобнее лежат в руке. Обе модели имеют 6.55"AMOLED DotDisplay с поддержкой технологии 10-bit TrueColor, охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления экрана 90 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Смартфон Mi 11 Lite 5G получил поддержку HDR10+, Mi 11 Lite – HDR10.

Mi 11 Lite 5G дебютирует с недавно анонсированной мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 780G3, обеспечивающей максимальную производительность благодаря 5-нм техпроцессу. Mi 11 Lite получил мобильную платформу Qualcomm® Snapdragon™ 732G с процессором, работающим по 8-нм техпроцессу.



Оба телефона предлагают тройную камеру с основным объективом на 64 Мп, а благодаря возможностям AI Cinema в одно касание камера обеспечивает удобный опыт использования, позволяя делать фотографии и видео профессионального уровня с минимальными усилиями. Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite также оснащены 8-мегапиксельной сверхширокоугольный камерой и 5-мегапиксельным телемакромодулем.



Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite представлены в различных цветовых решениях. Mi 11 Lite 5G будет доступным в цветах Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow, а Mi 11 Lite – Boba Black, Bubblegum Blue, Peach Pink. Корпус Mi 11 Lite 5G получил защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 6, а Mi 11 Lite – Corning® Gorilla® Glass 5.



На украинском рынке цена на смартфоны будет составлять:

● Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) – 12499 грн;

● Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) – 12999 грн;

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8499 грн;

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9499 грн.



Mi 11 Lite уже поступил в продажу в Украине. С 29 по 31 марта 2021 на allo.ua и у всех официальных партнеров Xiaomi в Украине на него будет действовать специальная цена:

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 6999 грн;

● Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 7999 грн.

Mi 11 Lite 5G ожидается в Украине в апреле.