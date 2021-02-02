Xiaomi Mi 10i 5G стал хитом в Индии — за три недели продано устройств на $54 млн

Xiaomi отчиталась о продажах смартфона Mi 10i 5G в Индии. Компания заявила, что продала устройств на $54 миллиона всего за три недели, что является рекордом бренда в стране. Об этом пишет Gizmochina.
Производитель подчеркнул, что Xiaomi Mi 10i 5G поступил в продажу 7 января и стал хитом уже в первые три дня. Кроме этого, компания отметила, что он является одним из самых популярных смартфонов по числу запросов в Google. Объём продаж и число запросов не уточняются. Исходя из предполагаемой цены в $287 (озвучена 5 января), предположительно, продано более 180 тысяч устройств.
«Главной целью запуска Mi 10i 5G было предоставить пользователям перспективные технологии и идеальный опыт по использованию флагманов. Реакция в первые несколько недель показала, что люди оценивают его на 10 из 10 возможных. По мере развития бренда, мы будем стремиться предлагать людям новейшие и лучшие технологии», — заявил глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джайн (Manu Kumar Jain).
Xiaomi Mi 10i 5G примечателен своими высокими техническими характеристиками. Смартфон оснащён 108-мегапиксельной камерой, экраном с частотой 120 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 750G с поддержкой сетей нового поколения. Кроме этого, он поддерживает индийскую региональную спутниковую систему навигации NavIC.
(С) 3dnews