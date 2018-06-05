Новая порция подробностей о смартфоне Xiaomi Mi A2 Lite

5 июня 2018, 12:15

Сразу несколько источников опубликовали новые подробности относительно смартфона Xiaomi Mi A2 Lite, который на данный момент пока еще не был представлен официально.



В основе новинки – 8-ядерный чип (точная модель пока не известна) на 2 ГГц. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 5,84 дюйма, а его разрешение – 1080х2280 точек.Основная камера получилась двойной – модули 12Мп+12Мп; фронтальная камера – 5Мп.На тыльной панели имеется сканер отпечатков пальцев.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС и инфракрасный порт.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Работать новинка будет под управлением Android 8.1 (Oreo).Точная дата анонса пока не называется. Стоимость терминала, пусть даже ориентировочная, на данный момент так не известна.