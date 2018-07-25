Состоялся официальный анонс смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite

25 июля 2018, 12:15

В Мадриде компания Xiaomi объявила об анонсе двух новых смартфонов - Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite.

Обе новинки получили безрамочный дизайн. Кроме того, у Xiaomi Mi A2 Lite еще есть вырез в стиле iPhone X.



Xiaomi Mi A2 обладает металлическим корпусом, а, кроме того, у него есть сканер отпечатков пальцев, размещенный на тыльной панели. Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек. В основе – 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 660 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 32/64/128 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора 3010 мАч. Поддерживается быстрая зарядка.



У Xiaomi Mi A2 Lite 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а еще двойная основная камера (модули 12Мп+5Мп) и 8-ядерный Snapdragon 625.

В продаже новинки появятся по цене от 249 евро.