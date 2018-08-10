В Украине стартуют продажи смартфонов Mi A2 и Mi A2 Lite

10 августа 2018, 8:30

Новая пара смартфонов с Android One от Xiaomi демонстрируют отличную производительность и расширенные возможности фотосъемки по цене, которую может позволить себе каждый.



Mi A2 - мечта любителей селфи. Фронтальная 20Мп камера снабжена поддержкой Super Pixel. Последняя объединяет информацию из четырех пикселей для создания одного большого пикселя размером 2,0μm, что значительно улучшает светочувствительность сенсора и позволяет получить более четкие и яркие изображения в условиях недостаточного освещения.



С помощью таких технологий, как AI Портретные Селфи, AI Beautify 4.0, HDR, а также благодаря вспышке с температурой 4500К, можно делать действительно яркое селфи.



В составе основной камеры сенсоры от Sony с разрешением 20 и 12 Мп, а также светосильная оптика — оба объектива имеют фиксированную диафрагму f/1.75. Благодаря технологиям искусственного интеллекта двойная камера позволяет делать портретные снимки при любых условиях освещения, автоматически выбирая лучший модуль камеры.



Xiaomi Mi A2 Lite - компактный телефон, который поможет сохранить все важные моменты вашей жизни в ярких красках даже ночью.

Mi A2 Lite - особый смартфон! Гаджет - одно из первых устройств Android One с уникальным дисплеем 19: 9. 5,8-дюймовый полноэкранный дисплей FHD + размещен в относительно компактном корпусе, что делает его очень удобным для использования одной рукой.



Кроме того, смартфон оснащен двойной камерой AI Dual Camera 12Мп + 5Мп и батареей, емкостью 4000 мАч.

Mi A2 с объемом памяти 4 + 32 ГБ будет доступен по цене 7499 гривен. А специально для Ми-Фанов, Mi A2 в версии 4 + 64 ГБ будет доступен в рамках Flash-распродажи 15 августа по цене 6999 гривен. Обычная розничная цена - 7999 гривен.Mi A2 Lite появится в конце августа по цене 5499 гривен за версию 3 + 32 ГБ и 6499 гривен за версию 4 + 64 ГБ.

Много "живых" фото по ссылке далее.