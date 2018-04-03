Смартфон Xiaomi Mi A2 – названы спецификации

3 апреля 2018, 12:45

Профильный ресурс BestUnderR поделился характеристиками смартфона Xiaomi Mi A2, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Основная камера окажется двойной – модули 20Мп+8Мп. Кроме того, также известно и за 20Мп фронтальную камеру.В качестве аппаратной платформы отмечается 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 626 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 2910 мАч.Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo.