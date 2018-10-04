Xiaomi Mi A2 быстро разряжается из-за встроенного сканера отпечатков пальцев

4 октября 2018, 9:15

СМИ пишут о том, что пользователи Xiaomi Mi A2 столкнулись с не очень интересной особенностью своего смартфона.

Как оказалось, их терминалы работают значительно меньше на одном заряде аккумулятора, чем следовало бы, учитывая его емкость – 3010 мАч.По словам представителей Xiaomi, проблема кроется в сканере отпечатков пальцев. Так, разблокировка смартфона при помощи сканера отпечатков пальцев задействует все 8 ядер процессора Snapdragon 660. Что интересно – все ядра при выполнении описанной процедуры, работают на максимальной частоте.Впрочем, в Xiaomi до конца не уверены в том, то виноват именно сканер, а потому продолжают накапливать и анализировать информацию.