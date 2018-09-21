Xiaomi Mi 8 Pro получил поддержку распознавания силы нажатий на сканер

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон - Mi 8 Pro.
Ключевое новшество новинки – сканера отпечатков пальцев, который здесь встроен в дисплей.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 845. Объем оперативной памяти 6/8, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.
Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Диагональ дисплея терминал – 6,2 дюйма, а его разрешение – 1080х2248 точек.
Основная камера – двойная от Sony, оба модуля 12Мп. Фронтальная камера получилась 20Мп.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, здесь это dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), NFC и Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C.
Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo с новейшей оболочкой MIUI 10.
В продаже новинка появится в черном цветовом решении корпуса, а также градиентном розово-золотистом и полупрозрачном вариантах. Версия с 6 ГБ «оперативки» обойдется пользователю в $466, а с 8 ГБ ОЗУ - $525 .
В продаже в Китае аппарат появится уже сегодня.