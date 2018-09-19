Подробности о мощном смартфоне Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

19 сентября 2018, 10:15

По слухам, уже сегодня в Китае компания Xiaomi представит смартфон Mi 8 Screen Fingerprint Edition.

Новинка получит сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.Тыльная панель Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition получит дизайн похожий на тот, которым обладает задняя часть оригинальной версии «трубки», правда, здесь уже не будет контактной площадки сканера отпечатков пальцев.По разным оценкам, в Китае стоимость терминала окажется на уровне $539. Кстати, говорят, что этот же терминал будет доступен и в версии с 6 ГБ ОЗУ. Его цена - $510.В продаже «трубка» появится в золотистом и чёрном цветах. О точной дате релиза пока информации нет.