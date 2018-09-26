В Китае в продаже появился смартфон Xiaomi Mi 8 Lite

26 сентября 2018, 11:15

Китайская Xiaomi начала продажи на территории Поднебесной своего нового смартфона - Xiaomi Mi 8 Lite.



Напомним, что эта новинка была представлена всего пару дней назад. Данный терминал позиционируется в роли молодежной модели, которая несколько проще, но и дешевле оригинального Xiaomi Mi 8.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128 ГБ. Расширить последнюю можно за счет карт microSD.



Диагональ дисплея – 6,26 дюйма, а его разрешение – 1080х2280 точек.



Основная камера получилась двойной – модули 12Мп+5Мп. Фронтальная камера получилась 24Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев, реализованный на тыльной панели.

Емкость аккумулятора – 3250 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора.В рознице Китая новинка доступна в трех версиях с разным объемом оперативной и встроенной памяти: 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, 6ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ и 6ГБ ОЗУ/128 ГБ. Стоимость - $205, $247 и $290 соответственно.Международный релиз новинки состоится в «ближайшее время».