Названа стоимость смартфона Xiaomi Mi 8 SE со 128 ГБ встроенной памяти

30 июля 2018, 9:15

Китайская Xiaomi анонсировала смартфон Mi 8 SE.



Новинка получила 5,88-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей в основе. Разрешение экрана – 1080х2244 точки, соотношение сторон 18,7:9.

Фронтальная камера – 20Мп. Ее поместили в специальный вырез.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика здесь Adreno 616. Объем оперативной памяти в этой новинке – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.



Основная камера получилась двойной – модули 12Мп+5Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев и адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE.



Емкость аккумулятора – 3120 мАч.

Стоимость новинки - $340. Аппарат появится в продаже в нескольких цветовых решениях корпуса – красном, синем, темно-сером. Точная дата релиза пока не известна, но аналитики уверены – сильно тянуть с этим производитель не станет.