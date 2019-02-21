Смартфон Xiaomi Mi 9 SE первым в мире получил процессор Snapdragon 712

21 февраля 2019, 16:15

Компания Xiaomi анонсировала свой новый смартфон - Mi 9 SE.



Новинка позиционируется как первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 712. Данное решение – это 8-ядерный чип с частотой до 1,7 ГГц. Графика здесь Adreno 616, а объем оперативной памяти – 6 ГБ.

Диагональ дисплея – 5,97 дюймов, а его разрешение – 1080х2280 точек. Экран занимает 90,4% всей передней панели. Производителем заявлен 103,8-процентный охват цветового пространства NTSC. Поверх экрана проходит стекло Gorning Gorilla Glass 5.



Фронтальная камера экрана – 20Мп. Ее максимальная диафрагма - f/2,0.



Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран.



Основная камера получилась тройной. Один из модулей – 48Мп, второй - 8Мп и третий – 13Мп.



Емкость аккумулятора – 3070 мАч.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за WiFi 802.11ac (2×2 MU-MIMO) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модуль NFC и порт USB Type-C.



Работает новинка под управлением Android 9.0. В продаже терминал появится по цене от $300.