Состоялся официальный анонс смартфона Xiaomi Mi 8 SE

5 июня 2018, 9:15

Китайская компания Xiaomi на официальном уровне анонсировала свой смартфон - Mi 8 SE.



Новинка позиционируется в роли "облегченной" версии оригинальной Mi 8, и обладает безрамочным дизайном с вырезом экрана в стиле знаменитого iPhone X.

В качестве аппаратной платформы "под капотом" Qualcomm Snapdragon 710. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3120 мАч.

Диагональ дисплея – 5,88 дюймов, а его разрешение 1080х2248 точек.



Основная камера – двойная – модули 12Мп+5Мп. Фронтальная камера – 20 Мп.



В продаже новинка появится по цене в $280 за версию 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, а также $312 за модификацию 6ГБ/64ГБ.