TENAA "засветила" молодежную версию смартфона Xiaomi Mi 8

12 сентября 2018, 12:45

На сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появилась информация о новом смартфоне Xiaomi, который пока еще не был представлен официально.

Грядущая новинка фигурирует здесь с индексом M1808D2TE. По слухам, аппарат появится в продаже с названием Xiaomi Mi 8 Youth.



Диагональ дисплея новинки – 6,26 дюйма, а разрешение 1080х2280 точек. Кроме того, производитель обещает двойную 12Мп камеру и одинарную 24Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710.



Xiaomi Mi 8 Youth увидит рынок в трех версиях с разным объемом ОЗУ и ПЗУ — 4+32 ГБ, 6+64 ГБ и 8+128 ГБ соответственно. Кроме того, «на борту» окажется слот для карт microSD.



Емкость аккумулятора – 3250 мАч.

Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1.Об ориентировочной стоимости терминала пока информации не поступало.