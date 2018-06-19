TENAA "засветила" смартфон Galaxy S9 Plus Lite

19 июня 2018, 10:45

На официальном сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) «всплыли» некоторые подробности о смартфоне под индексом SM-G8855.

Судя по всему, речь идет об упрощенной версии флагманского S9. Грядущая новинка получит 6,28-дюйовый дисплей с разрешением Full HD+, а емкость аккумулятора составит 3700 мАч.Основная двойная камера будет укомплектована модулями 24Мп+16Мп. Ее реализуют в верхнем углу слева. Фронтальная камера окажется 24Мп.В качестве аппаратной платформы производитель обещает 8-ядерный процессор, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.Точная дата анонса на данный момент не сообщается.