TENAA "засветила" подробности о безрамочном смартфоне Vivo Y71

3 апреля 2018, 11:45

На официальном сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA «всплыли» некоторые подробности касательно смартфона Vivo Y71.



Судя по всему, речь идет о бюджетном терминале, который получит безрамочный дизайн, что сейчас очень модно.

В основе окажется 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425. Объем оперативной памяти 3 ГБ, а встроенной пользовательской 32 ГБ. Для расширения последней будет предусмотрена возможность вставить карты до 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 3285 мАч .



Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение HD+.

Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.



Что же относительно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS.



Работать аппарат будет под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS.



Анонс Vivo Y71 состоится в ближайшие дни.